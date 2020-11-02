Корпус центра исследований Арктики открыли в Архангельске

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Научно-лабораторный корпус Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) открыли в Архангельске. Об этом сообщил в понедельник сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на открытии корпуса.

"В настоящее время фокус внимания российской науки концентрируется на Арктике. Не случайно сегодня здесь сдан новый корпус Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики. Корпус, который был построен по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Ломоносовского фонда. Это очень важное событие не только для Архангельска, но и для всей страны", - сказал Фальков.

За 5 лет на строительство комплекса было выделено 614,4 млн рублей. Его открытие позволит обеспечить возможность создания системы комплексного мониторинга состояния окружающей среды европейского сектора Арктики, Субарктики и таежных регионов, оценить влияние техногенных и природных факторов на окружающую среду, а также анализировать уровень радиоактивных и микробиологических загрязнений.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5 480 кв. м. В корпусе установлена современная мощная система вентиляции, специализированная лабораторная мебель, в распоряжение ученых поступит новое высокоточное научное оборудование.

Кроме того, рядом с новым зданием открыли памятник академику РАН, выдающемуся геологу Николаю Лаверову (1930-2016). "Николай Лаверов много сделал в науке, выступал как организатор науки. Достаточно долго работал в органах власти, возглавлял государственный комитет по науке и технике, когда большое количество вызовов перед российской наукой и в целом перед страной в части исследований прежде всего Арктики и всего, что связано с ней. В этой связи открытие памятника - это безусловно определенный символ", - отметил Фальков.

2 ноября в Архангельске также стартовала Всероссийская научная конференция с международным участием "Глобальные проблемы Арктики и Антарктики", посвященная 90-летия со дня рождения академика Лаверова.