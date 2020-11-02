КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Инвентаризация лесов завершена на Таймыре, самой северной части Красноярского края, 70% в видовом составе арктических деревьев приходится на лиственницу даурскую. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга.

Работы по государственной инвентаризации лесов проводились на площади в 25,9 млн га на территории Таймырского лесничества, природного заповедника "Путоранский" и биосферного заповедника "Таймырский", куда входит самый северный в мире лесной массив - урочище Ары-Мас, название которого переводится с долганского языка как "лесной остров".

"Специалисты Рослесинфорга провели инвентаризацию лесов Таймыра, чтобы определить их породный состав, объем и качество древесины. Такая работа поможет сохранить уникальные лесные массивы полуострова. <...> Наибольший удельный вес имеет лиственница даурская, которая составляет более 70%, далее по распространенности идет ель сибирская (18%) и береза бородавчатая (11,2%)", - сообщили в пресс-службе.

Кустарников насчитали девять видов: березы кустарниковой, жимолости обыкновенной, ивы козьей, розы собачьей, рододендрона даурского и других растений. Большинство деревьев на полуострове имеют устойчивую тенденцию роста, характеризуются равномерным приростом. Доля покрытой лесом площади к общей территории полуострова составляет всего 3,8%.

Общий запас древесины произрастающих на Таймыре лесов составляет более 227 млн. кубометров. Все лесные массивы относятся к категории резервных и лесам, расположенным на землях особо охраняемых природных территорий, где промышленная заготовка в них не производится. На основе полученных данных специалисты Рослесинфорга разработают лесоустроительную документацию, которая обеспечит сохранение и воспроизводство лесов в границах природных заповедников севера Красноярского края.