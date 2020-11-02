Более 50 единиц техники закупит Амурская область для уборки снега

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 единиц дорожной многофункциональной техники для обслуживания улиц закупят для городов и сел Амурской области. Спецмашины и тракторы поступят в регион до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Амурской области.

"До конца года приобретут 52 малых трактора для муниципалитетов. Рассчитываем, что в течение двух-трех лет мы сможем полностью закрыть проблему дефицита коммунальной техники в городах и районах Приамурья", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова. На приобретение спецтехники из областного бюджета выделено 270 млн рублей.

Ранее в такие крупные города области как Благовещенск, Белогорск, Шимановск, Тында было передано 17 единиц техники. С первым снегом она уже задействована для его уборки.

В Амурской области по данным синоптиков в результате западного циклона в воскресенье и понедельник количество осадков превысило декадную норму почти в два раза, а в Благовещенском районе - в три. Дорожные службы еще в воскресенье приступили к очистке дорог от снега.