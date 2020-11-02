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Пандемия COVID-19

На Ставрополье бесплатно обеспечат лекарствами больных с коронавирусом, лечащихся на дому

На это направят более 100 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров дал чиновникам поручение обеспечить бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. На это будет направлено более 100 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

Владимиров провел в режиме видео-конференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. "Губернатор дал поручение по обеспечению бесплатными лекарствами от коронавируса пациентов, которые проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для Ставрополья на эти цели предусмотрено 105 млн рублей. "Для оказания медицинской помощи пациентам с легкой и средней формой коронавирусной инфекции разработаны четыре схемы лечения, которые применяются на дому. В соответствии с ними пациентам будут назначаться препараты, которые по рецепту врача можно будет получить бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава края потребовал оперативно провести необходимую подготовительную работу. "Эти средства должны быть как можно быстрее превращены в лекарства для наших земляков", - отметил Владимиров.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 21 671 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 627 человек. В больницах региона умерли 430 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия COVID-19
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