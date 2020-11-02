Молодежный форум "Табасаран-2020" собрал около 100 участников из разных районов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Молодежный форум "Табасаран-2020" прошел в Табасаранском районе Дагестана, в нем приняли участие около 100 человек из разных районов республики, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства по делам молодежи Дагестана.

"С 30 октября по 2 ноября в селении Хучни Табасаранского района на базе гостиничного комплекса "Водопад" проходил молодежный форум "Табасаран-2020". В течение трех дней около 100 участников со всей республики Дагестан получили возможность освоить образовательную программу и посетить памятники исторического и культурного наследия Табасаранского района. Образовательный блок форума состоял из двух направлений - "Молодежные сообщества" и "Туризм и краеведение", в рамках которых прошли тренинги, мастер-классы, встречи с экспертами", - сообщила представитель ведомства.

В частности, по ее словам, на вопросы участников форума ответили глава района Магомед Курбанов и заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Патимат Омарова. В ходе форума также обсуждались вопросы грантовой поддержки молодежных инициатив, социального проектирования, перспективы развития внутреннего туризма и другие актуальные темы.

Форум "Табасаран-2020" был проведен в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи при поддержке администрации Табасаранского района, Минмолодежи Дагестана и профсоюзной организации Дагестанского государственного университета.