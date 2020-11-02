На Ставрополье около 38 тыс. учителей сдадут тесты на коронавирус

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус пройдут около 38 тыс. педагогических работников на Ставрополье перед началом новой четверти. За время каникул в школах проведут дезинфекцию и обследуют оборудование для обеззараживания воздуха, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"Главой региона было дано поручение провести перед началом новой учебной четверти тестирование школьных учителей на коронавирусную инфекцию. Всего планируется охватить тестированием порядка 38 тыс. педагогических работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время каникул запланировано проведение дезинфекции в зданиях школ и технического обследования установленного в них оборудования для обеззараживания воздуха.

"Я прошу всю эту работу выполнить, пока идут каникулы, чтобы сделать безопасным начало новой четверти в школах края", - сказал губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводят в сообщении.

Ранее сообщалось, что осенние школьные каникулы на Ставрополье увеличат на одну неделю, они продлятся с 31 октября по 16 ноября.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 21 671 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 627 человек. В больницах региона умерли 430 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.