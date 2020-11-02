Материнский капитал в КЧР в 2020 году получили 440 семей

ЧЕРКЕССК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии с января по сентябрь 2020 г. направили выплаты в размере 105,5 тыс. рублей каждой из более чем 440 семей, в которых родился четвертый или последующий ребенок, сообщили журналистам в министерстве труда и социального развития региона.

"За девять месяцев 2020 года количество получателей единовременной выплаты республиканского материнского капитала на четвертого и последующего ребенка составляет 441 человек, профинансировано 46 968,94 тыс. рублей", - сообщили в министерстве.

Выплаты производятся в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", они предоставляются после достижения ребенком возраста трех лет. Всего на подобные выплаты в 2020 году в республиканском бюджете предусмотрено 50 млн рублей.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивация к отказу от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.