На Ставрополье до конца года откроют шесть лабораторий для исследований на коронавирус

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья помимо действующих 25 лабораторий для исследований на новую коронавирусную инфекцию дополнительно откроют еще 6 до конца 2020 года. Это позволит увеличить количество тестов и сократить сроки ожидания результатов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора.

Губернатор края Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром здравоохранения региона Владимиром Колесниковым. Обсуждена эпидемиологическая ситуация в регионе и меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Отдельно обсужден вопрос повышения охвата и оперативности тестирования на наличие коронавирусной инфекции. По словам министра, на сегодняшний день в крае работает 25 лабораторий, проводящих тестирование. До конца года будет запущено еще 6 таких объектов, что позволит и увеличить количество тестов, и сократить сроки получения результата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор также акцентировал внимание на проведении тестирования всех школьных учителей перед началом новой учебной четверти. Позже должны быть протестированы и воспитатели детских садов.

Ранее сообщалось, что осенние каникулы на Ставрополье в целях эпидемиологической безопасности продлятся до 15 ноября включительно.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 21 874 случая заражения коронавирусом, выздоровели 16 938 человек. В больницах региона умерли 435 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.