Агрокомплекс в КЧР получит льготный кредит на 550 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 3 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ выплатит льготный кредит на 550 млн рублей крупнейшему производителю сельхозтоваров в Карачаево-Черкесии - компании "Хаммер" - на закупку материалов для полевых работ. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе банка ВТБ в СКФО.

"ВТБ утвердил кредитный лимит на 850 млн рублей сроком на один год одному из крупнейших сельхозпредприятий Карачаево-Черкесской Республики ГК "Хаммер". В рамках лимита банк предоставит заемщику 550 млн рублей по программе льготного кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ. Средства будут направлены на закупку материалов для проведения полевых работ и финансирование текущей деятельности", - сообщили в пресс-службе.

За последние пять лет предприятие реализовало несколько крупных инвестпроектов, которые позволили значительно повысить экономические показатели деятельности компании. В рамках проектов также было создано более 200 новых рабочих мест.

"ВТБ является одним из ключевых партнеров предприятий АПК в СКФО. На сегодня каждый второй кредит в Ставропольском крае, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и Чеченской Республике предоставляются компаниям этой отрасли, из них порядка 75% - в рамках госпрограмм по льготным ставкам. Это, безусловно, способствует эффективному развитию, как сельхозпредприятий в частности, так и отрасли в целом", цитирует пресс-служба управляющего ВТБ в СКФО Александра Дыренко.

Группа компаний "Хаммер" основана в 1991 году. Главными направлениями деятельности предприятия являются растениеводство и животноводство. Общая площадь землепользования составляет 35 тыс. га, из них 19 тыс. га - пашня, 16 тыс. га - пастбища. Компания также занимается оптовой торговлей удобрениями и средствами защиты растений.