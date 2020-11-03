В Мурманской области восстановят разрушенный вандалами памятник героям-подводникам

МУРМАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Памятник героям-подводникам, разрушенный вандалами в поселке Лиинахамари Мурманской области в сентябре, восстановит частная компания. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

Памятный мемориал героям-подводникам в честь прорыва советских воинов в Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны установили в 1972 году. Он представлял собой вырубленную из камня рубку подводной лодки и четырехгранный пилон высотой более восьми метров. На пилоне изображен барельеф командира у перископа, вершину пилона украшал орден Красного Знамени. Подняться к памятнику можно было по высокой бетонной лестнице. Теперь памятник разбит.

"Рухнувший в поселке Лиинахамари памятник героям-подводникам восстановит частная компания, в ведении которой находится ООО "Прибрежный". Такое решение озвучено на встрече губернатора Андрея Чибиса и председателя совета директоров фонда FGN Capital Limited Александра Халдея", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что руководитель фонда Александр Халдей в свою очередь выразил обеспокоенность ситуацией и заверил, что сделает все возможное, чтобы полностью за собственные средства воссоздать монумент. О сроках восстановления не сообщается, но говорится, что фонд готов участвовать во всех социальных программах Мурманской области.

Важность сохранения памяти о подвиге героев-подводников времен Великой Отечественной войны подчеркнул и глава региона Андрей Чибис, взяв расследование разрушения мемориала под контроль. "Памятник, посвященный героизму наших моряков, не жалевших своих жизней при защите Севера, должен быть не только восстановлен, но и стать доступным для всех, кто захочет почтить память подводников", - приводят в сообщении слова Чибиса.