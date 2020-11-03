Участниками НОЦ в СКФО планирует стать 31 организация из пяти субъектов

ГРОЗНЫЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Участниками научно-образовательного центра в СКФО, с инициативой создания которого выступил Грозненский нефтяной технический университет им. М. Д. Миллионщикова, планирует стать 31 организация из пяти субъектов округа. Об этом сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Чечни Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

"На данный момент Грозненским нефтяным техническим университетом им. М.Д. Миллионщикова подготавливаются документы для подачи заявки на создание НОЦ в рамках нацпроекта "Наука" на 2021 год. Планируется, что участниками научно-образовательного центра Северо-Кавказского федерального округа станет 31 организация из пять субъектов. Это десять образовательных, шесть научных и 15 бизнес-организаций", - рассказал Хучиев.

Грозненский нефтяной технический университет выступил с инициативой создания единого научно-образовательного центра в СКФО в 2019 году. Общим знаменателем научно-образовательного центра станет противодействие социокультурным угрозам, техногенным, киберугрозам и терроризму. Идею создания НОЦ в округе в текущем году поддержал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ.