На Ставрополье расширят участок дороги на подъезде к краевому центру

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию 10-километрового участка федеральной трассы "Кавказ" на подъезде к Ставрополю планируется провести до 2023 года. На эти цели направят более 2 млрд рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.

Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Обсуждены ход реализации на Ставрополье национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и вопросы формировании плана по развитию дорожного строительства до 2024 года.

"Владимиров внес предложение о включении в План по развитию дорожного строительства проекта реконструкции 10-километрового участка федеральной автомобильной дороги - подъезд к городу Ставрополю от Р-217 "Кавказ" (со стороны хутора Извещательный). Соответствующая проектная документация уже разработана <…> Заместитель председателя правительства России поддержал предложенный главой края проект расширения участка подъезда к городу Ставрополю, подчеркнув, что регионы, эффективно реализующие планы дорожного строительства в 2020 году, должны в первоочередном порядке получить дополнительное финансирование в последующий период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предполагается включить в План по развитию дорожного строительства на 2021-2022 годы. Планируется, что объем выделяемых бюджетных средств на реконструкцию дороги составит 2,2 млрд рублей.

"Этот двухполосный участок дороги на подъезде к Ставрополю - "узкое горлышко" на трассе. Интенсивность движения здесь высокая, и нынешние параметры дороги не соответствуют потоку транспорта. Требуется расширение участка до четырех полос движения", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Ставрополье принимает участие в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в составе трех федеральных проектов: "Дорожная сеть"; "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"; "Безопасность дорожного движения". Общий бюджет регионального проекта "Дорожная сеть" на период 2019-2024 годы составляет почти 10 млрд рублей. Общая протяженность ремонтируемых в 2020 году 72 объектов дорожной сети Ставропольского края - свыше 195 км.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 чел. на 100 тыс. в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.