Эксперт: развитие коммунальной инфраструктуры Дагестана важно для развития туризма в СКФО

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в Дагестане, в первую очередь, строительство очистных сооружений в приморских городах республики, необходимо, в том числе, с точки зрения увеличения туристического потока в регион, при этом внимание федеральной власти к этим вопросам повышает вероятность реализации данных проектов. Такое мнение высказал ТАСС ректор Дагестанского госуниверситета народного хозяйства доктор экономических наук Яхья Бучаев.

В ходе поездки в Дагестан первый замминистра экономики Михаил Бабич заявил, что правительство РФ окажет региону поддержку в развитии социальной и коммунальной инфраструктуры. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе поездки в СКФО также назвал улучшение коммунальной инфраструктуры одним из приоритетов развития округа.

"Развитие коммунальной инфраструктуры, в частности, строительство очистных сооружений - один из главных проектов, которые очень нужны республике. Сегодня нечистоты в объеме 150 млн куб. м сливаются в Каспийское море только в Махачкале, а еще есть Каспийск, Дербент, Дагестанские Огни - все это города, где такие сооружения должны быть построены. Если мы не приведем в порядок эту коммунальную инфраструктуру, мы не сможем обеспечить нормальный туристический поток в Дагестан. Обсуждается проект строительства высокоскоростной магистрали Минводы - Дербент, но она будет иметь низкую загрузку, если побережье Каспия не будет чистым и привлекательным для туристов", - сказал Бучаев.

По его словам, также остро стоят в республике вопросы качества водоснабжения. "Об этом свидетельствуют и случаи массовых отравлений, произошедших именно из-за некачественной воды и попадания загрязняющих веществ в водозаборы. Все эти объекты нуждаются в серьезной модернизации, за последние 30 лет никаких работ там по разным причинам не проводилось, все это надо в порядок приводить, это ключевые вопросы для развития республики и всего округа", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что вопросы строительства очистных сооружений, а также объектов водоснабжения, включены в проект "Стратегии развития Дагестана до 2035 года", который в настоящее время обсуждается в республике. Однако, по мнению эксперта, необходимо включить их и в общую "Стратегию развития СКФО до 2035 года".

"Это должно усилить приоритеты, гарантировано обеспечить данные проекты финансированием, так как эти проблемы имеют влияние не только на регион, но и на округ в целом. К этому вопросу надо подойти очень серьезно - требуются большие деньги и на проектирование, и на строительство. И очень важно, что федеральная власть обращает на это такое серьезное внимание, считая это приоритетным направлением", - добавил Бучаев.

Роль региона

При этом эксперт отметил, что даже наличие федерального финансирования не решит проблему без слаженных действий региональных и муниципальных властей, от которых будет зависеть, в том числе, готовность земельных участков для строительства необходимых объектов.

"Региональные и муниципальные власти должны будут серьезно подключиться, прежде всего, по решению земельных вопросов. К сожалению, сейчас в республике есть ситуации, когда жилые строения, как и объекты бизнеса, находятся фактически на месте прохождения магистралей или в "красных зонах" серьезных инфраструктурных объектов, в которых нельзя ничего строить. Местные и региональные власти должны будут провести очень серьезную работу для того, чтобы все эти вопросы решить, юридически очистить те земельные участки, которые необходимы для строительства объектов", - пояснил собеседник агентства.