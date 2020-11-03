В Туле впервые за 24 года отремонтировали тренировочный центр единоборств

ТУЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Тренировочный центр спортивной школы "Металлург" в Туле, где будут заниматься самбо, дзюдо, боксом, впервые с 1996 года капитально отремонтировали при поддержке международного аэропорта Внуково и центра спорта и образования "Самбо-70". Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Тульской области по итогам осмотра объекта губернатором Алексеем Дюминым.

"С 1996 года школа находится в этом здании, и с тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Капитальный ремонт проводился с августа по октябрь 2020 года, заменены кровля и инженерные сети, проведены внутренние и наружные отделочные работы, благоустроена территория. "Мы уделяем большое внимание развитию спорта в регионе. За последние годы создали целый ряд спортивных сооружений - от площадок ГТО до Ледового дворца на 3 тыс. мест. В том числе за счет значительных вложений наших социальных партнеров, которым мы, конечно, очень благодарны", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Спортшкола будет взаимодействовать с центром спорта и образования "Самбо-70", планируется регулярное проведение мастер-классов ведущими спортсменами.