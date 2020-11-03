Количество иностранных студентов в медвузе Архангельска увеличилось в пять раз

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Количество иностранных студентов Северного государственного медицинского университета (СГМУ, Архангельск) за последние годы увеличилось более чем в пять раз в связи с задачами, поставленными нацпроектом "Образование". Об этом во вторник сообщила ректор СГМУ Любовь Горбатова на Всероссийской конференции с международным участием "Глобальные проблемы Арктики и Антарктики" в Архангельске.

Согласно показателям федерального проекта "Экспорт образования" количество иностранных студентов в российских вузах к концу 2024 года будет увеличено в два раза (до 425 тыс. человек). Федеральный проект входит в национальный проект "Образование", который был запущен в 2019 году.

"В связи с указами президента РФ по развитию образования есть показатели экспорта образовательных услуг, которые должны быть в разы увеличены в РФ. Мы этот указ уже выполнили, у нас количество иностранных студентов увеличилось более чем в пять раз", - сказала Горбатова. Она уточнила, что в настоящее в время в вузе обучается порядка 5 тыс. врачей, из них более 1 тыс. иностранных студентов. За последние 20 лет СГМУ реализовал более 150 международных проектов. В настоящее время действует 22 двусторонних договора с вузами из разных стран мира.

По мнению Горбатовой, сейчас в Арктике существует значительный дефицит медицинских кадров - по самым минимальным подсчетам около 2 тыс. человек. С учетом того, что многие врачи совмещают 1,5 и 2 ставки, эта цифра может увеличиться более чем в два раза. Самыми дефицитными являются такие специалисты, как анестезиологи, реаниматологи, не хватает педиатров, онкологов, врачей общей практики. Одна из причин нехватки кадров связана с сокращением контрольных цифр приема.

"За последние 30 лет контрольные цифры приема уменьшились значительно. В 80-е годы было 500 бюджетных мест, сейчас - около 400. Этими контрольными цифрами мы не сможет покрыть дефицит кадров. Кроме того, чтобы восполнить потребность во врачах, особенно в узких специалистах, которые готовятся 8 лет (6 лет обучение, 2 года ординатура), контрольные цифры приема нужно увеличить в два раза, чтобы дефицит через 8-10 лет был закрыт", - сказала ректор медуниверситета.

Об университете

Северный государственный медицинский университет был образован в 1932 году. СГМУ является единственным медицинским вузом Арктической зоны РФ. В СГМУ учатся студенты из 24 регионов страны, это основной медицинский вуз для северных регионов европейской части России. В вузе обучается более 4,8 тыс. студентов.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.