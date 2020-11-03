В госпрограмму СКФО включено строительство объектов социнфраструктуры в четырех регионах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Строительство объектов социальной инфраструктуры в Ставропольском крае, Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии включено в новую редакцию государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которая опубликована во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Задачи подпрограммы [социально-экономического развития Ставропольского края на 2016-2025 годы]: <…> строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Ставропольского края", - говорится в новой редакции документа.

Так, согласно плану реализации мероприятий госпрограммы, в Ставропольском крае на конец декабря запланировано завершение строительства общеобразовательной школы на 440 мест в селе Кочубеевское, завершение реконструкции корпуса инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске.

Кроме того, в новой редакции госпрограммы в задачах подпрограммы по развитию Республики Северная Осетия - Алания добавлены пункты о строительстве и реконструкции социальных объектов инфраструктуры региона, а также о разработке проектно-сметной документации. Как следует из плана реализации мероприятий госпрограммы, в частности, на конец текущего года запланировано завершение строительства детского сада в Беслане на 120 мест, завершение реконструкции средней общеобразовательной школы в 2020 году и поликлиники в 2021 году в Пригородном районе, на конец 2021 года планируется завершение возведения школы в Беслане на 550 мест.

Также строительство и реконструкция социальных и инженерных объектов инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики включено в перечень задач подпрограммы социально-экономического развития этого региона. В республике в конце 2020 года запланировано, в том числе, завершение строительства нового водовода Кашхатау-Аушигер и водозаборной скважины в Баксане. Кроме того, в конце декабря следующего года планируется построить школу на 440 мест в Майском районе КБР. Пункт о строительстве социальных объектов инфраструктуры в Чеченской республике также включен в подпрограмму: в Грозном до конца 2021 года построят коррекционную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.