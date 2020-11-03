Жители КЧР очистили от мусора более 500 км берегов рек

ЧЕРКЕССК, 3 ноября. /ТАСС/. Акция "Вода России", проходящая в регионах страны в рамках национального проекта "Экология", состоялась в восьми района Карачаево-Черкесии. Участники собрали более 4,5 тыс. мешков мусора с 520 км береговой линии, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве экологии и природных ресурсов КЧР.

"Общая протяженность береговой линии составила 520 км, собрано более 4,5 тыс. мешков. Участниками акции, в том числе сотрудниками регионального Министерства экологии и природных ресурсов, его подведомственных учреждений, органов местного самоуправления, волонтерами, общественниками и неравнодушными жителями, была проведена уборка береговой линии в местах массового отдыха в восьми муниципальных районах", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что масштабная уборка береговой линии прошла в рамках всероссийской акции "Вода России". В мероприятии приняли участие более 11,5 тыс. жителей республики.

Экологические акции "Вода России" начались по всей стране благодаря федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы", с 2019 года они проходят в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.