В Железноводске планируют построить канатную дорогу протяженностью около 2 км

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Канатную дорогу протяженностью 1 865 метров, пропускной способностью 15 тыс. человек в сутки планируется построить в городе-курорте Железноводске (Ставропольский край). Она свяжет горы Железную и Развалку, сообщил ТАСС министр оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края Александр Трухачев.

"В рамках плана мероприятий по комплексному развитию региона Кавказские Минеральные Воды запланировано строительство комплекса канатных дорог "Путь двух вершин" гор Железная и Развалка в городе-курорте Железноводске. Планируется строительство канатной дороги протяженностью 1 865 метров, пропускной способностью 15 000 человек в сутки", - сказал Трухачев.

По его словам, согласно плану, маршрут канатной дороги начнется на Курортном озере, где осуществляется посадка отдыхающих и начинается движение в сторону Каскадной лестницы. Первая остановка - Курортный парк на Смирновском источнике, затем продолжается движение на гору Железная, конечная остановка - гора Развалка. Канатная дорога неразрывно связана и будет дополнять "Кавминводский велотерренкур".

"Строительство канатной дороги позволит создать новую оригинальную транспортную сеть города и в целом агломерации Кавминвод, включит в систему городских пространств и сделает доступными отдаленные в настоящее время части города-курорта Железноводска. Данный проект позволит сделать значительный вклад в комплексное развитие курортной инфраструктуры, способствует привлечению туристов и обеспечению их комфортного пребывания в регионе", - считает министр.

В пресс-службе администрации Железноводска ТАСС сообщили, что точных сроков реализации проекта пока нет. "Железноводск - единственный город Кавминвод, на территории которого четыре горы, и пока нет ни одной канатки", - отметили в пресс-службе.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.