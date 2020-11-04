На Северном Кавказе День народного единства встречают фестивалями и акциями волонтеров

ТАСС, 4 ноября. Празднование Дня народного единства проходит в среду во всех регионах СКФО. Помимо массовых развлекательных мероприятий, многие из которых из-за пандемии коронавируса переведены в онлайн-режим, в этот день проводятся благотворительные акции, а также спортивные старты. О том, как встречает праздник многонациональный Северный Кавказ, в материале ТАСС.

Самое крупное событие, приуроченное ко Дню народного единства, прошло в Грозном - Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества и ремесел "Многоликая Россия", который проводился в рамках национального проекта "Культура" благодаря гранту, предоставленному Российским фондом культуры. Фестиваль в Грозном собрал 16 коллективов из разных регионов РФ. Фестиваль продолжался три дня, в среду на площадке Чеченского драматического театра имени Х. Нурадилова прошло награждение победителей конкурсной программы фестиваля.

"Все участники были очень яркими и разнообразными, за три дня наши конкурсанты успели продемонстрировать свое мастерство в вокале, хореографии, игре на музыкальных инструментах, показать ремесло своего народа", - сказал в ходе церемонии награждения министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

Культура и кухня разных народов представлена и на празднике в Ингушетии, где в Магасе у башни Согласия развернулись национальные подворья, в которых провели выставку азербайджанской, дагестанской, украинской и узбекской кухонь. "Также на площади проходит выставка народных ремесленников из Дагестана, конкурсы на приготовление шашлыка, и бесплатные мастер-классы по приготовлению ингушских национальных лепешек и плова. Стоит отметить, что празднование проводится при строгом соблюдении правил противоэпидемиолонической обстановки", - сказали ТАСС в пресс-службе главы республики.

Эстафета добрых дел

На Ставрополье праздничные акции в День народного единства проходят как в городах, так и в малых селах и аулах, сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства края. На различных творческих площадках в формате онлайн и офлайн идут флешмобы и конкурсы, концерты и выставки.

Как сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края, особенностью праздника в этом году стала "Эстафета добрых дел", которая проходит в разных городах и районах края - например, в Предгорном районе волонтеры провели субботник в государственном заказнике, в Кочубеевском районе очистили от мусора участок берега на реке Кубань. Также волонтеры, школьники и студенты в этот день навещают одиноких пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, малоимущие семьи.

На Кавминводах отдельные поздравления звучат в адрес медиков, принимающих участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, в Пятигорске волонтеры акции #МыВместе побывали на городской станции скорой медицинской помощи, поблагодарили сотрудников за самоотверженный труд в таких непростых условиях и вручили памятные подарки.

Добрым делам решили посвятить этот день и в Северной Осетии - здесь волонтеры регионального штаба акции #МыВместе поздравили малоимущих, одиноких и пожилых жителей Владикавказа и горного села Унал Алагирского района, а для многодетных семей в республиканском Доме дружбы и национально-культурных связей добровольцы провели праздничный концерт.

Онлайн-концерты и заплыв "моржей"

Во многих городах в этот день проходят спортивные мероприятия - так, в Ессентуках любители зимнего плавания отметили праздник заплывом под девизом "Вместе мы едины!", около 20 "моржей" окунулись в озеро при температуре воды около трех градусов. В Махачкале на стадионе имени Елены Исинбаевой были организованы детско-юношеские турниры по волейболу и стритболу, а также детская спортивная эстафета "Веселые старты". А в горном Джейрахском районе Ингушетии проходит республиканский турнир по пейнтболу.

Многонациональный Дагестан также отмечает праздник народного единства концертами и культурно-просветительскими акциями. Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции мероприятия проходят в онлайн-режиме. В Кабардино-Балкарии, по информации Минкультуры региона, также организовали онлайн-концерт с участием мастеров искусств региона, конкурсы тематических детских рисунков и онлайн-акции в социальных сетях.

Тематические фотовыставки, открылись в День Народного единства в Нальчике и Черкесске - прямо на улицах городов появились красочные баннеры, знакомящие жителей с культурой и историей разных народов России.

С поздравлениями ко Дню народного единства в этот день выступили главы всех регионов Северо-Кавказского округа. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем поздравлении отметил, что именно благодаря мирному сосуществованию представителей разных национальностей и религий Россия достигает "великих побед и успехов".

"Единство народа - величайшее оружие против любой угрозы. Можно построить новые города и районы, развивать экономику и разрабатывать не имеющее аналогов оружие, но все это ничто, если народ не сплочен едиными целями, задачами и путями их решения. Уверен, что с таким мощным фундаментом как единство наше государство станет одним из самых развитых в мире. Совместными усилиями мы сумеем достичь высот и новых побед, которыми будут гордиться многие поколения соотечественников", - написал Кадыров на своей официальной странице во "ВКонтакте".