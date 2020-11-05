Эксперт: популяцию стерхов удалось стабилизировать благодаря сотрудничеству России и КНР

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Численность восточной популяции стерхов, которая находится под угрозой исчезновения, удалось стабилизировать благодаря совместным усилиям орнитологов из России и Китая по охране птиц в период гнездования в труднодоступных местах якутской тундры, а также в местах пролета, транзитных остановок и зимовки в Китае. Такое мнение ТАСС высказала научный сотрудник института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения (СО) РАН Инга Бысыкатова-Харми.

Стерхи занесены в Красную книгу России, в списки Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными (СИТЕС). Эти птицы гнездятся только на территории России и образуют две разрозненные популяции - практически исчезнувшую западносибирскую (обскую) и восточносибирскую (якутскую). Восточная популяция населяет низменные тундры между реками Яной и Колымой на северо-востоке Якутии, птицы улетают на зимовку в юго-восточный Китай, на озеро Поянху в бассейне нижнего течения реки Янцзы.

"Стабилизация численности восточной популяции достигнута усилиями России и Китая при поддержке ООН. В ходе международного проекта института биологических проблем криолитозоны СО РАН, который шел при поддержке ООН и глобального экологического фонда "Стерх", были привлечены правительственные органы, наука, система образования", - рассказала Бысыкатова-Харми.

Благодаря охране якутской популяции на всем протяжении ее ареала в России и Китае число стерхов остается стабильным с тенденцией к небольшому увеличению - 3-3,5 тыс. особей. При реализации проекта по охране исчезающих птиц ученые использовали различные методы, в том числе экопросвещение населения, создание в местах гнездования альтернативного хозяйствования, космический мониторинг.

"Стерхов всегда будет столько, насколько позволит кормовая база, наличие благоприятных мест для размножения и величина ареала, - пояснила орнитолог. - Около 3-4 тыс. особей - это стабильная популяция". Для сравнения: популяция японских журавлей насчитывает около 2 тыс., а американские орнитологи сумели восстановить свою популяцию журавлей с двух десятков до 300 особей.

В Якутии создана обширная сеть охраны не только стерхов, но и других редких и исчезающих видов птиц. В отдаленных уголках якутской тундры для защиты птиц образовано 19 особо охраняемых природных территорий. Наиболее значимым из них является созданный в декабре 2019 года национальный парк "Кыталык". Именно в нем и в ресурсном резервате "Чайгургино" сосредоточена значительная часть популяции стерха.

Риски для популяции

Стерх - сибирский белый журавль, который отнесен к числу наиболее редких видов мировой фауны. Птица является дальним мигрантом, миграционный путь пернатых составляет около 6000 км. Это делает популяцию уязвимой. На места зимовки в Китай стерхи мигрируют через всю Якутию с коротким отдыхом в бассейне реки Индигирки в таежных районах республики и в бассейне среднего течения реки Алдана на юге региона. Затем они следуют через обширные водноболотные угодья долины Сонген в северо-восточном Китае и вдоль южного побережья Желтого моря к Бохайскому заливу.

"Во время миграций стерхи подвергаются потенциальной опасности столкновения с проводами линий электродепередачи (ЛЭП). К тому же сроки перелета птиц совпадают с открытием сезонов рыболовства и охоты, что повышает вероятность нежелательных встреч с человеком", - рассказала Бысыкатова-Харми.

Ученые пытаются минимизировать риски для птиц на путях миграции. Например, в долине Алдана проводились опыты по подкормке стерхов в весенне-летний период и созданию кормовых полей из посевов озимой ржи и овса площадью около 5 га. "Посевы предназначались для мигрирующих птиц в районе возведенной через Алдан ЛЭП. Они нужны, чтобы избежать столкновения птиц с опорами линии электропередачи и проводами, на которые предлагалось навешивать специальные отпугиватели", - пояснила научный сотрудник.

Большой угрозой для стерхов в местах пролета и транзитных остановок является ухудшение водно-болотных угодий из-за нерегулируемого забора воды для сельскохозяйственный нужд.

Повадки стерхов

Стерхи прилетают в якутскую тундру в конце мая. Их ареал обитания в регионе составляет около 82 тыс. кв. км.

"Для гнездования они выбирают обводненные и низкие места. Стерхи - осторожные и пугливые. Близко к себе не подпускают никого. Мы попытались провести эксперимент. Ранней весной до прилета стерхов на места гнездования мы установили несколько фотоловушек, но пока не получилось: стерхи построили гнезда на большом расстоянии от них", - рассказала Бысыкатова-Харми.

Стерхи - хищники. Они питаются не только растительностью, но и рыбой, леммингами, насекомыми. Обычно сибирские журавли откладывают по два яйца, но выживает только один птенец.

"Птенцам стерха свойственна так называемая гнездовая агрессивность, которая выражается в том, что птенец покрепче заклевывает слабого. Семьи с двумя подросшими молодыми встречаются редко", - добавила орнитолог.

Стерх занимает знаковое место в культурном наследии коренных малочисленных народов Севера, населяющих его гнездовой ареал. "У якутов стерх считается священной птицей и птицей счастья. Есть примета: увидел стерха - будешь счастлив. Птица эта редкая, встретить ее хотя бы раз в жизни доводится не каждому", - рассказала ученый.

Орнитологи верят, что у стерха есть будущее. Эта красивая птица будет и дальше украшать наш мир. "Журавли в природе могут жить до 30-40 лет, они выбирают себе пару на всю жизнь. Поэтому они считаются символом семейного счастья, долголетия и верности", - заключила собеседница агентства.