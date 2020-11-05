В Приморье в ходе экспедиции Русского географического общества нашли неизвестный сухогруз

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Клуб подводного поиска "Восток" совместно с приморским отделением Русского географического общества (РГО) в ходе экспедиции обнаружили у берегов Приморского края ранее неизвестный затонувший сухогруз. Об этом ТАСС сообщил председатель секции подводных исследований отделения РГО в Приморье Алексей Кондратюк.

"Экспедиция была посвящена 175-летию Русского географического общества. В ходе нее мы преодолели более 700 морских миль из Владивостока до [поселка] Преображения и обратно. Удалось обнаружить ранее неразведанное затонувшее судно, которое лежит на глубине 38 метров. Объект очень интересный, потому что судно достаточно крупное, оно хорошо сохранилось. Предположительно, это сухогруз длиной около 70 метров", - сказал Кондратюк.

Он добавил, что уже после окончания экспедиции сотрудники клуба и РГО в течение месяца изучали архивы, чтобы установить принадлежность судна. Выяснилось, что это проект ТИССА-1 венгерского производства. Их выпускали в 1945-1947 годах, и на территории Приморского края в те года было лишь три таких судна. Одно из них принадлежало флоту, и информация о нем по большей части засекречена, информация о другом не соответствует месту затопления.

"Наиболее вероятно, что это третье из найденных нами в архивах судов. Но чтобы убедиться в этом, нам предстоит еще раз спуститься под воду и найти какие-нибудь номерные признаки. Сам сухогруз сильно поврежден: надстройка у него разорвана, возможно, рыболовными тралами, которые цеплялись за корпус. Также есть большое повреждение в правом борту", - отметил собеседник агентства.

По подсчетам специалистов, за последние столетия у берегов Дальнего Востока затонуло более 1 тыс. кораблей. В феврале внимание на эту проблему обратил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который поручил разработать закон, обязывающий собственников затонувших судов поднимать их или платить за их подъем, так как они создают опасность для навигации, ухудшают экологию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе также призвал провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и кладбищ кораблей.