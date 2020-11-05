В Ростовской области могут появиться солнечные электростанции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Инвесторы изучают возможность строительства в Ростовской области солнечных электростанций. Как рассказал в четверг ТАСС заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин, область имеет потенциал, необходимый для реализации подобных проектов в сфере зеленой энергетики.

"С точки зрения природного потенциала и количества солнечных дней в году Ростовская область территориально соответствует регионам, где развитие солнечной энергетики возможно. В настоящее время потенциальными инвесторами рассматривается возможность реализации инвестиционных проектов по строительству солнечных электростанций на территории нашего региона", - сказал собеседник агентства.

Сорокин напомнил, что сейчас в регионе ведется активное строительство ветроэлектростанций (ВЭС). В текущем году были построены первые три ветропарка суммарной мощностью 300 МВт. Это позволило Ростовской области выйти на первое место среди регионов РФ по установленной мощности ветрогенерации.

По словам заместителя губернатора, до конца года компания "Энел Рус Винд Азов" (дочернее предприятие ПАО "Энел Россия") планирует завершить строительство Азовской ВЭС мощностью 90 МВт. В финальной стадии находится строительство первого этапа Казачьей ВЭС мощностью 100 МВт. Проект реализует управляющая компания "Фонда развития ветроэнергетики" (учреждена ПАО "Фортум" и АО "Роснано"). Завершение второго этапа строительства запланировано на 2021 год.

Кроме того, компания "НоваВинд" (дивизион госкорпорации "Росатом") продолжает строительство Марченковской ВЭС мощностью 120 МВт. Как отметил Сорокин, ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован до конца 2021 года.

Всего в Ростовской области к 2023 году планируется построить восемь ветропарков суммарной мощностью более 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 60 млрд рублей, отметил собеседник агентства. Региональные власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в Ростовской области электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.