Снег, смешанный со сгущенкой. Как шахтерская глубинка становится туристическим мегаполисом

Моногород Междуреченск Кемеровской области многие знают как место, где расположена самая большая шахта в России — "Распадская". Но эти края богаты не только углем. За удивительную природу — тайгу, горы и реки — Междуреченск еще называют сибирской Швейцарией и кузбасскими Альпами

Под землей — уголь, на земле — тайга Название кузбасскому Междуреченску подсказала сама природа — город расположен между реками Уса и Томь. От аэропорта Спиченково в соседнем Новокузнецке всего чуть более 60 километров на юго-запад. Как только лесостепи на горизонте сменяют холмы и горы, а вдоль проезжей части начинает вилять река, значит, Междуреченск близко. Еще в начале 1950-х на территории современного города была дикая тайга с горными реками и болотами. Болота осушили, а тайгу не тронули — так и начали строить город, сегодня третий по величине в Кузбассе. Кроме "Распадской" в городе работают обогатительные фабрики и еще несколько крупных предприятий по подземной и открытой добыче. Запасы угля здесь одни из самых значительных в Кузбассе. Тесная связь экономики с углем и сделала Междуреченск моногородом. Но близкое соседство с угледобычей совсем не мешает планам развивать настоящий экокурорт

Застройка особенная: все угольные предприятия находятся почти в часе езды от жилого массива и отделены от города тайгой и горами почти по всему периметру. В каком направлении из центра ни пойди — придешь на берег одной из рек и к реликтовому хвойному лесу. Несмотря на развитую угольную промышленность, которую в последнее время на Западе любят называть "грязной" энергетикой, дышится в Междуреченске легко. В пяти минутах от города — гора Югус, где еще в советские времена начали развивать горнолыжную инфраструктуру. "Когда говорят Междуреченск, первая ассоциация, конечно, шахта, уголь, пыль, особенно у тех, кто здесь никогда не был. Но противостояния промышленности и экологии, туризма быть не должно, мы как раз пытаемся выстроить их идеальное сосуществование. Тем более, посмотреть у нас действительно есть на что, а угольные компании в последние годы меняют мировоззрение с точки зрения экологии. Кстати, у наших туристов даже есть ритуал — горный снег смешать со сгущенкой, очень вкусно, как мороженое. На Поднебесных Зубьях лицо загорает не от солнца, а от снега, он там ослепительный, бело-голубой", — рассказывает глава Междуреченска Владимир Чернов. В часе езды на электричке — пока еще не освоенная гора Черный Салан. Именно ее и намерены сделать новым российским экокурортом для горнолыжников. Ближе к восточным границам города — уникальный горный массив Поднебесные Зубья, который очень любят пешие туристы всех возрастов, и природный заповедник Кузнецкий Алатау.

Описание Горный массив Поднебесные Зубья © Пресс-служба администрации Междуреченского городского округа

Зима здесь мягкая и теплая. Настоящие сибирские морозы, когда холодает до –30 oC и ниже, бывают всего пару недель в год. Все остальное время идеально подходит для спорта и отдыха на природе — снегоходных экспедиций, походов, сплавов по горным рекам, кэмпинг-лагерей. На горных лыжах здесь можно кататься с середины ноября до мая, а в высокогорье — даже летом. Снег мягкий и рыхлый, за это его называют "пухляком". Есть у него и недостаток — он очень белый, и от этого слепнешь почти в буквальном смысле слова. Таежная цивилизация От желания создать и показать миру шахтерский экокурорт и родился проект "Междуреченск. Город тайги". Сейчас в городе отдыхают чуть более 50 тыс. человек в год, после завершения проекта, который объединит горы Югус, Черный Салан и туристический район Поднебесные Зубья в один туркластер для круглогодичного эко- и этнотуризма, город сможет принять до 8 млн человек в год.

Описание Гора Югус © Пресс-служба администрации Междуреченского городского округа

"Как моногород мы полностью зависим от угля, у нас 95% экономики, налоговых поступлений — от угольной отрасли. Если что-то с ней происходит, как сейчас, то, конечно, город начинает испытывать трудности. Туристическое направление позволит в большей степени втянуть в этот процесс малый бизнес, а малый бизнес — это движение, развитие", — уверен глава города. Активно развивать Югус начали в прошлом году. На горнолыжных трассах смонтировали систему освещения и установили снежные пушки. Горнолыжный комплекс расположен на противоположном от города берегу Томи. Как только она замерзает, здесь обустраивают ледовую пешую переправу. Добраться на другой берег можно и на фуникулере через реку. Все подъемники и инфраструктура муниципальная, а вот прокат инвентаря, питание туристов — в руках малого бизнеса. В перспективе планируется построить пешеходный мост, гостиничный комплекс, ресторан, благоустроить набережную. Переговоры с потенциальными инвесторами уже идут.

По горнолыжным меркам Югус, конечно, тягаться с мировыми курортами не сможет, высота горы всего около 550 метров, а на склонах оборудовано всего четыре трассы — для скоростного спуска, слалома и для начинающих. Но вот для семейного зимнего отдыха, спортивных тренировок или для тех, кто только начинает кататься на горных лыжах и сноуборде, гора подходит идеально. Шаман-гора Большие надежды в Междуреченске возлагают на гору Черный Салан, или, как здесь еще ее называют, Шаман-гору. До нее из города всего 30 километров. До самой вершины она покрыта хвойным лесом. По легенде, на этой горе захоронен древний шаман шорцев — коренного малочисленного народа Сибири. "Жил охотник на берегу реки, и в одно время отправился он на вершину горы с луком и стрелами. Забравшись на гору, он увидел перед собой красавца-оленя. Рука охотника мгновенно натянула тетиву, но голос изнут­ри твердил — не стреляй! Но охотник голос не послушал, пустил стрелу — олень упал. Подбежал охотник к до­быче, а ее нет, и на этом месте лежит шаман с бубном, стрела поразила его прямо в сердце. По той легенде охотник похоронил шамана на скале, а, вернувшись домой, сам умер от горя. С тех пор стали звать эту гору Шаманом", — рассказывает историк-краевед Виктор Харин.

"Мы пытались это захоронение найти, но пока не удалось. Официальное название горы — Черный Салан, этому тоже есть объяснение, люди ведь умело все названия давали. Черный Салан освещен, только когда солнце на западе, а в остальное время гора в тени", — добавляет руководитель спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Новокузнецке и один из идеологов проекта по развитию Черного Салана Виктор Счастных. Снег на Черном Салане лежит с октября и до апреля-мая, что значительно удлиняет здесь зимний сезон. На гору обратили внимание еще в 1980-х годах. Но развитой инфраструктуры в этом месте тогда не было, поэтому вопрос о строительстве здесь горнолыжного комплекса в советские годы рассматривать не стали. В начале 2000-х помочь в разработке мастер-плана пригласили признанного лидера в этой сфере — канадскую компанию по планированию горных курортов Ecosign Mountain Resort Planners Ltd. По их подсчетам, на склонах можно оборудовать около 20 трасс, на которых смогут кататься до 28 тысяч человек в сутки.

Описание Гора Черный Салан © Пресс-служба администрации Междуреченского городского округа

"Проект назвали "Российская Швейцария". Уже тогда мы делали исследования, как будут проходить трассы. Я собрал лучших тренеров из Новокузнецкой школы, мы имеем опыт прокладывания трасс. Летели на вертолете до верхней точки и спускались вниз по девственно-чистому снежному одеялу, потом домой — на электричке", — вспоминает Виктор Счастных. Прямо у подножия горы проходит железная дорога, станция в поселке Теба на берегу Томи и может стать отправной точкой для туристов. Для экокурорта лучшей транспортной инфраструктуры и не придумать. Мечта идеологов будущего горнолыжного курорта, чтобы здесь вообще не было автомобильного транспорта и выхлопных газов.

Описание Железная дорога ведущая к подножию горы Черный Салан © Пресс-служба администрации Междуреченского городского округа

"Салана прелесть в чем? Высота — 1208 метров над уровнем моря, нижняя точка — 300 метров. Когда поднимаешься на вершину, то открывается вид на весь Кузнецкий Алатау, на юге проглядывается гора Мустаг, правее — горы Изыгаш, Кулюм, где находятся знаменитые сибирские мегалиты, или сибирский Стоунхендж, как еще эти места называют, с вершины видим и долину Томи, которая просматривается вниз до самого Междуреченска. Ощущения просто непередаваемые! — продолжает Счастных. — А сами склоны какие: естественные падения, углы, повороты — рельеф просто изумительный!" Первый сезон Уже этой зимой Черный Салан должен встретить своих первых горнолыжников. Первооткрывателями станут фрирайдеры — спортсмены-экстремалы, которые любят кататься по неподготовленным склонам. Местный молодой предприниматель Денис Юдин открыл в Междуреченске свое туристическое агентство и круглый год организует туристам отдых в тайге — сплавы, походы, рыбалки, снегоходные туры, а теперь еще и фрирайд. Молодой человек признается, никогда даже мысли не было уезжать из родного Междуреченска, прелести отдыха в тайге он знает с детства.

Описание Денис Юдин и Виктор Счастных © Личный архив Дениса Юдина

"В пятом классе в первый раз я пошел в поход на Поднебесные Зубья, а потом до окончания школы я буквально облазил все наши горы, реки. Молодежь тянуло во все стороны, но я решил остаться здесь, в городе, учился в московском вузе дистанционно и продолжал заниматься организацией отдыха в лесу", — рассказывает Юдин. На первые накопленные деньги он купил снегоход, потом одну за одной — две моторные лодки. Стал активно заниматься экологическим туризмом, а в этом году присоединился к команде междуреченцев, которые загорелись идеей превратить шахтерский город в экокурорт. "В начале октября мы пошли в поход на Салан, встречали там первый снег, наметили маршруты — как пешие, так и для фрирайда, для снегоходов спуски и подъемы. Провели два дня, все исходили пешком. Задача на этот сезон — дать доступ на Черный Салан туристам. Предварительное начало мы ставим на середину декабря. Спрос есть, на 85% вся эта история рассчитана на туристов из других городов, регионов и даже стран", — рассказывает предприниматель. Атмосферный сувенир Главной прелестью любого путешествия для туристов являются впечатления. Таежному Междуреченску есть чем удивить гостей. Первое, что чувствуешь, когда оказываешься всего в каких-то 20 километрах от города, — особый воздух. Хочется запомнить этот неуловимый запах, но впрок, как говорится, не надышишься. "Летом у нас было несколько вылазок на лодках по горным рекам. И вот в момент, когда подъезжаешь к теневой стороне Томи, к скальным обрывам, вершины которых покрыты хвойным лесом, где стекают ручьи, этот запах тайги ощущается именно там, — рассказывает Владимир Чернов. — И, как сейчас помню, сбавляешь ход, останавливаешься, переглядываешься, как бы спрашивая друг у друга: "Чувствуете?" — Все чувствуют!" Сила гор и рек буквально заставляет каждого дышать полной грудью.