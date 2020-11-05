Забайкалье за счет дальневосточной субсидии закупило 90 автобусов для внутренних перевозок

ЧИТА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края за два года закупило 90 автобусов для внутренних перевозок на средства единой дальневосточной субсидии. Последнюю партию краевые власти передали районам в четверг, сообщила пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

"В 2019 году по дальневосточной субсидии для Читы приобретено 42 автобуса разной вместимости, в 2020 году - еще 31 автобус. Таким образом, вместе с общественным транспортом для районов в Забайкалье за два года поступило 90 автобусов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, дополнительные автобусы закупались на основе заявок районных властей. В частности, в Нерчинском районе муниципальный парк в последний раз обновлялся восемь лет назад. Также технику передали в Агинский, Приаргунский, Нерчинско-Заводский, Ононский, Тунгокоченский, Александрово-Заводский районы.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - 6,6 млн человек.