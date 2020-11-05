В Ингушетии планируют построить шесть школ до конца года

МАГАС, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца года открыть шесть новых школ, построенных в рамках нацпроекта "Образование", что позволит сократить количество образовательных учреждений, в которых дети обучаются в две смены. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Минобрнауки региона.

"Планируется ввод в эксплуатацию 6 новых школ с общей проектной мощностью 3 850 мест до конца 2020 года в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". В 2021 году в рамках реализации этого же нацпроекта запланировано строительство еще 9 новых школ общей проектной мощностью 7 200 ученических мест", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на территории республики функционируют 130 школ, в которых обучаются 78,6 тыс. детей, 76 школ функционируют в двухсменном режиме, 54 - в односменном.

"Строительство новых объектов общего образования позволит снизить количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение в две смены, а также будет способствовать недопущению перехода образовательных учреждений на трехсменный режим обучения", - передает пресс-служба слова замминистра образования и науки региона Асхаба Дудургова.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.