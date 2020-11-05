На реке Кеми в Карелии повторно установили боны для сбора нефтепродуктов после ЧП на ГЭС

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 ноября. /ТАСС/. Боновые заграждения повторно установили на реке Кеми в Карелии, где произошел прорыв плотины на строящихся Белопорожских МГЭС, для сбора остатков нефтепродуктов. Источником масляных пятен в водоеме стали стволы деревьев и ветки, впитавшие маслянистый состав и выделяющие его при волнении воды, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"На место размыва дамбы в Кемском районе вновь выехали сотрудники Карельского профессионального спасательного формирования "СМАРП". Они развернули на реке боновые заграждения, чтобы не дать распространяться по течению остаткам нефтепродуктов. <…> Теперь выявлена причина появления на реке масляных пятен, повторного выброса нефтепродуктов не было, но при малейшем волнении на воде их выделяют так называемые порубочные остатки - впитавшие масло ветки, куски стволов, которые попадают в водоем по естественным причинам, и строительные бруски с места возведения ГЭС", - говорится сообщении.

Помимо специалистов "СМАРПа" в очистке водоема будут участвовать представители компании-заказчика "Норд Гидро Белый порог". Отмечается также, что применение спецтехники на месте происшествия усложняет заболоченность берега. "Ранее сотрудники Кемского поисково-спасательного отряда собрали всплывшие со дна пластиковые трубы. После аварии трубы затонули и покрылись илом, при этом они также стали источником появления масляных пятен. Решен вопрос о выделении районной администрации дополнительных средств из регионального бюджета на уборку порубочных остатков", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, лабораторные исследования показали превышение установленного норматива по нефтепродуктам в отдельных местах на реке Кеми сразу после аварии на МГЭС в 280 раз. В четверг специалисты управления Росприроднадзора снова возьмут пробы, чтобы определить, насколько уменьшилась концентрация вещества в водоеме.

24 октября произошел прорыв дамбы на строящихся на реке Кеми Белопорожских МГЭС. По данным властей, в русло реки попало не менее 600 литров трансформаторного масла. В пятницу, 30 октября, Минприроды РФ сообщило о завершении работ по ликвидации загрязнения, после чего местные жители опубликовали в соцсетях фотографии притока реки Кеми Шомбы, на которых видны масляные пятна, остатки бревен и железных труб.

О проекте

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку 100 млн долларов. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики.

Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт. Запуск двух новых ГЭС позволит создать 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По прогнозам правительства региона, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений, а также позволит снизить стоимость электроэнергии в регионе.