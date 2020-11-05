В КЧР более 3,7 тыс. семей получили выплаты за рождение первого ребенка

ЧЕРКЕССК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) с января по сентябрь 2020 года направили выплаты, положенные при рождении первого ребенка, свыше 3,7 тыс. семей, сообщили в четверг журналистам в министерстве труда и социального развития республики.

"Реализация в КЧР регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография" за девять месяцев 2020 года. Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка: количество получателей - 3 745 человек", - говорится в сообщении.

Размер выплаты в 2020 году составляет 10,4 тыс. рублей на одного ребенка. С января по сентябрь на выплаты направлено 307 млн рублей из средств федерального бюджета, всего на текущий год предусмотрено 554,2 млн рублей.

Глава региона Рашид Темрезов ранее сообщал, что за 2019 год в КЧР направили на ежемесячные выплаты матерям с детьми более 800 млн рублей, всего поддержку получили более 7,6 тыс. семей. По словам главы республики, для поддержки материнства также были введены в эксплуатацию первая в республике республиканская детская больница и современный онкологический центр.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который решено продлить до 2030 года.