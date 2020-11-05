В программу развития СКФО могут войти более 30 объектов Кавминвод

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Список из более чем 30 объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры региона кавказских Минеральных Вод может войти в государственную программу развития Северного Кавказа, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром туризма и оздоровительных курортов края Александром Трухачевым. Одной из тем встречи стали итоги поездки в край министра экономического развития России Максима Решетникова. В рамках совместной работы с Минэкономразвития России правительство края готовит предложения по уточнению госпрограммы развития Северного Кавказа и ее раздела, касающегося региона Кавказских Минеральных Вод.

"Как доложил Трухачев, уже подготовлен перечень из более чем 30 объектов коммунальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, которые предполагается построить, отремонтировать или модернизировать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти объекты должны повысить качество жизни в городах-курортах и прилегающих территориях, увеличить туристскую привлекательность региона.

Во время поездки в СКФО Решетников сообщил, что финансирование госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа на 2021 год будет увеличено до 17,1 млрд рублей - на 27%, или 3,6 млрд рублей к уровню текущего года. В частности, будет увеличено финансирование подпрограммы развития туризма, в рамках которой планируется создать инфраструктуру туристических комплексов "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и "Мамисон", а также реализовать проект велотерренкура на Кавминводах.