Победителями конкурса "Большая перемена" стали девять ставропольских школьников

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Девять представителей Ставропольского края стали победителями Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства образования региона.

"Завершился Всероссийский конкурс "Большая перемена", проходивший в России в течение 2020 года. От Ставропольского края в финале конкурса приняли участие 13 школьников. По итогам финала трое одиннадцатиклассников стали победителями и получили финансовую поддержку в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приз получат Елизавета Зубенко из Минераловодского района, Мария Карагезова из Предгорного района и Анастасия Кулабина из Ставрополя.

По данным пресс-службы, шесть обучающихся 9-10-х классов стали победителями и получили финансовую поддержку в размере 200 тыс. рублей. Среди них Олег Ганага (Красногвардейский район), Диана Ивашечкина (г. Лермонтов), Александра Капралова (Минераловодский район), Алина Магомедова (г. Ессентуки), Кирилл Токмаков (г. Невинномысск) и Аминат Чилилова (г. Кисловодск).

Конкурс "Большая перемена" открылся 28 марта. В проекте приняли участие более 1 млн школьников. В финал, который проходит с 1 по 5 ноября в "Артеке", вышли 1,2 тыс. человек. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10-х классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Наставники победителей получат спецприз в 150 тыс. рублей, поездку на неделю в крымский отель "Мрия", а также ноутбук.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.