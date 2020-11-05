В Ленобласти открыли памятный камень в честь ветерана МЧС генерала Михайлика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Памятный камень в честь бывшего замруководителя гражданской обороны СССР, председателя Центрального совета ветеранов МЧС генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика открыли в сквере в поселке Ропша в Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Ропше торжественно открыли памятный камень легендарному генералу Дмитрию Михайлику", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие заместитель главы МЧС России Алексей Серко, а также начальник главка МЧС по Ленобласти Евгений Дейнека, главка МЧС по Петербургу Алексей Аникин, начальник Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС Богдан Гавкалюк, ветераны пожарной охраны и другие почетные гости. Памятник представляет собой камень высотой около двух метров, на котором закреплена плита, где рассказывается о биографии Михайлика и его наградах.

Мероприятие приурочено к дате рождения ветерана - 5 ноября исполнилось 100 лет со дня его рождения. В поселке Ропша монумент разместили потому, что во время Великой Отечественной войны Михайлик принимал участие в Красносельско-Ропшинской операции советских войск.

Дмитрий Иванович Михайлик родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. Всю свою жизнь посвятил службе Родине, закончил военную службу в должности заместителя начальника Гражданской обороны СССР, после чего более 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады, освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и в других боевых действиях. За заслуги он был награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.

Михайлик умер на 99-м году жизни в начале прошлого года. Ветерана похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, в церемонии прощания приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, в также министр обороны Сергей Шойгу и Герой России Юрий Воробьев.