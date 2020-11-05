Кафе и ресторанам в Саратовской области разрешили работать до 23:00

САРАТОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Кафе и ресторанам Саратовской области продлили время работы, которое ранее было ограничено в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства в четверг.

"Совместно с управлением Роспотребнадзора пришли к выводу, что возможно увеличить интервал работы заведений общепита, но только при неукоснительном соблюдении всех санитарных требований. <…> С 6 ноября таким организациям можно работать с 6:00 до 23:00", - написал на своей странице в Instagram председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, комментируя изменения.

В регионе ранее запретили работать кафе и ресторанам с 21:00 до 8:00.

Всего в Саратовской области на 5 ноября выявлено 21 484 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 14 643 человека.