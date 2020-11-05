В Ингушетии создадут новые "Кванториумы" и "IT-кубы" для школьников

МАГАС, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Ингушетии принимает участие в в конкурсном отборе на предоставление субсидий по нацпроекту "Образование" для создания в регионе новых детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб". Об этом ТАСС сообщила в четверг министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"Минобрнауки Ингушетии участвует в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета по пяти направлениям в рамках нацпроекта "Образование". На средства, которые мы планируем получить, рассчитываем создать на базе общеобразовательных организаций детские технопарки "Кванториум", центры цифрового образования детей "IT-куб" до 2025 года", - сказала Бокова.

По ее словам, также в рамках нацпроекта планируется создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

"Помимо этого, мы планируем создание и функционирование в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта "Современная школа", а также создание центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, созданных с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех", - добавила министр.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.