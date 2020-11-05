В Северной Осетии школьные каникулы продлили до 14 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Школьные каникулы продлили в Северной Осетии до 14 ноября с тем, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки республики.

"Школьные каникулы в Северной Осетии продлили до 14 ноября в целях недопущения роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Соответствующий приказ подписала министр образования и науки Людмила Башарина", - сказал собеседник агентства.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 7 617 человек (+70 за сутки), из них: 6 544 выздоровели, 72 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 1 001 человек.