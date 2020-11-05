В Карачаево-Черкесии закупили 11 аппаратов ИВЛ

ЧЕРКЕССК, 5 ноября. /ТАСС/. Инфекционные госпитали Карачаево-Черкесии получат дополнительно 11 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом в четверг журналистам сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"Минздрав Карачаево-Черкесии приобрел для медучреждений региона еще 11 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты ИВЛ уже поступили в республику, и в ближайшие дни, в соответствии с коечным фондом, будут распределены между временными ковид-госпиталями", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что шесть аппаратов поступят в госпиталь микрорайона Северный в Черкесске, три аппарата получит госпиталь на базе Черкесской городской больницы и два будут направлены в Хабезскую центральную районную больницу. Всего с начала пандемии в медучреждения Карачаево-Черкесии поступили 54 аппарата ИВЛ. Четыре из них были выделены республике Министерством здравоохранения РФ, три аппарата были получены в виде спонсорской помощи, 47 приобретены Министерством здравоохранения КЧР.

В связи с ростом числа заражений в начале октября руководитель региона Рашид Темрезов поручил досрочно начать отопительный сезон, в районы были направлены 17 новых автомобилей скорой помощи. Темрезов также поручил усилить меры контроля за соблюдением санитарных норм на предприятиях и организациях торговли. Он добавил, что в регионе нет дефицита лекарств, средств индивидуальной защиты и мест в госпиталях.

В конце октября в регионе решили продлить школьные каникулы до двух недель, самоизоляцию для пожилых жителей, перевести до 30% работников организаций на удаленный режимы работы, а также запретили работу залов торжеств на две недели.

За последние сутки в республике выявили 83 случая заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 10 033 случая инфицирования, 5 947 жителей выздоровели, 33 человека умерли. В госпиталях республики получают лечение 856 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.