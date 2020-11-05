Эксперт: регионы СКФО могут включить в окружную стратегию инфраструктурные проекты

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа, в которых проходит обсуждение предложений для актуализации "Стратегии развития СКФО до 2035 года", предлагают включить в документ крупные инфраструктурные проекты, в том числе требующие решений федерального уровня и большого объема инвестиций, все предложения будут так или иначе учтены при подготовке стратегии, рассказал ТАСС председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли (занимается разработкой стратегии - прим. ТАСС) Дмитрий Землянский.

В октябре в ходе поездки в Ставропольский край первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич призвал власти субъектов СКФО Северного Кавказа активнее включаться в обсуждение стратегии развития округа, отметив, что это позволит сделать документ более эффективным, включить в него наиболее важные для развития регионов проекты.

"Мы видим две наиболее важные группы предложений: первая - это инфраструктурные проекты, которые требуют федеральных решений <...>. Это проекты по развитию транспортной инфраструктуры: развитие региональных аэропортов, обходы крупных городов, транспортная инфраструктура для освоения туристских территорий и другие. Кроме того, это решение одной из узловых проблем на Северном Кавказе - развитие системы водоснабжения и водоотведения крупнейших городов и агломераций", - сказал Землянский.

Также, по его словам, практически во всех регионах Северного Кавказа есть предложения по инфраструктурным проектам в сфере "зеленой" энергетики - развитию объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии. Кроме того, отдельный блок предложений, поступающих из регионов, касается развития мелиорации. "Прежде всего, это орошение земель, без которого невозможно повышение производительности в сельском хозяйстве на Кавказе. Это важное направление, которые мы начинаем прорабатывать детально вместе с регионами", - отметил собеседник агентства.

Еще одна группа предложений, по его словам, касается отдельных крупных инвестиционных проектов, а также системных решений для малого и среднего предпринимательства. Он также добавил, что, помимо инфраструктурных проектов, регионы Северного Кавказа предлагают для включения в актуализированную стратегию развития округа инвестпроекты в различных отраслях, в том числе по развитию туризма. "Кроме больших проектов, таких как курорты "Архыз" и "Домбай" в Карачаево-Черкесии или "Мамисон" в Северной Осетии, Дербент в Дагестане, есть проекты меньшего масштаба, но тоже очень важные для создания полноценного турпродукта", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что все эти предложения будут проработаны для учета в проекте стратегии, подготовить который планируется к началу следующего года. "После этого проект будет обсуждаться, дорабатываться, согласовываться как с федеральными органами власти, так и с субъектами. Основной этап согласований должен пройти в I-II кварталах следующего года", - уточнил Землянский.

Актуализация стратегии развития СКФО

О намерении актуализировать стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа, утвержденную в 2010 году и рассчитанную до 2025 года, в Министерство экономического развития России сообщили в июне. При разработке стратегии планировалось провести анализ социально-экономического положения округа, выявить основные тенденции, проблемы и вызовы его социально-экономического развития. Также сообщалось, что в качестве основной точки роста экономики всех регионов СКФО рассматривается развитие туризма.