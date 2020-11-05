Власти Дагестана готовы открыть границу для граждан Азербайджана

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана готовы единовременно пропустить через границу всех находящихся на территории региона граждан Азербайджана, если такое решение будет принято сопредельным государством. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства Дагестана со ссылкой на вице-премьера республики Рамазана Джафарова.

"Пока этот вопрос мы не сможем окончательно решить, потому что граница закрыта и каждый пропуск осуществляется по отдельной договоренности, в том числе и по линии МИД обеих стран. Этот вопрос решается в рабочем порядке, мы готовы их пропустить одновременно, если такое решение будет принято азербайджанской стороной", - привели в пресс-службе слова Джафарова.

По его словам, в настоящее время возвращение на родину азербайджанцев, ожидающих открытия границы в Дагестане, осложняется обстановкой в соседнем государстве, из-за которой нарушается ранее установленный график перехода организованных групп.

"Мы с марта находимся в постоянном контакте с азербайджанской стороной, у нас были достигнуты договоренности о еженедельном пропуске азербайджанских граждан, которые вынужденно находятся здесь. <...> Однако в последнее время с учетом осложнения обстановки в Азербайджане установленный график нарушается", - процитировали Джафарова в пресс-службе.

ПВР в Кайтагском районе

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время 195 граждан Азербайджана, в том числе 14 женщин и трое детей, находятся в стационарном пункте временного размещения (ПВР) в Кайтагском районе республики, куда они были переведены из временного палаточного лагеря возле поселка Куллар в Дербенском районе.

"Ежедневно проживающие в лагере обеспечиваются трехразовым питанием, медицинское обслуживание осуществляется. Все находящиеся в ПВР граждане Азербайджана обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, дважды в день проводится термометрия, а также полная дезинфекция всех помещений лагеря. <…> Охрану общественного порядка в лагере обеспечивают сотрудники Росгвардии, МВД. Также на месте дежурят сотрудники регионального управления МЧС", - сообщили в пресс-службе.

Всего настоящее время, по данным вице-премьера, в Дагестане находится около 400 граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, часть из них проживает у родственников. С момента закрытия границы из Дагестана в Азербайджан смогли вернуться около 6,5 тыс. человек, за этот же период в Россию возвращены около 5 тыс. наших соотечественников, находившихся в Азербайджане.