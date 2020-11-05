Используемый в ДФО опыт распределения рыбоводных участков расширят на север

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития России предлагает распространить на Северный рыбохозяйственный бассейн дальневосточные особенности формирования и распределения рыбоводных участков, снизив при этом в четыре раза - со 100 до 25 га - минимальный размер такого участка. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованного в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается распространение на акватории Северного рыбохозяйственного бассейна, положительно зарекомендовавшего себя в Дальневосточном федеральном округе опыта по формированию и распределению рыбоводных участков с использованием современных цифровых технологий, разработанного и введенного в действие по указанию президента Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в ДФО была сформирована общедоступная база данных о морской акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, доступной для осуществления морской аквакультуры. Так, в части распределения акваторий было принято решение об использовании исключительно электронных аукционов, позволивших исключить возможность использования различных неконкурентных и недобросовестных способов получения доступа к использованию государственного имущества, для чего был создан портал услуг (http://aquavostok.ru) по формированию и распределению рыбоводных участков.

"С момента запуска такого интернет-ресурса в эксплуатацию по результатам аукционов в электронной форме: предоставлено в пользование 75 участков общей площадью около 15,5 тыс. га; стоимость 1 га акватории в ходе торгов выросла более чем в два раза, по пяти участкам цена выросла более чем в десять раз; в бюджет поступило более 330 млн рублей, что значительно превышает их стартовую стоимость - 150 млн рублей", - подчеркивается в записке.

Отмена "сетки" и новый минимум

Таким образом, с учетом двухлетнего опыта работы портала проектом постановления предлагается усовершенствовать порядок создания и визуализации доступных акваторий, путем отмены так называемой 100-гектарной сетки, на которую поделена 12-мильная зона Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Кроме того, Минвостокразвития предлагает использовать для определения границ доступных акваторий современные информационные системы, в векторном виде отображающие наборы пространственных данных. Уточняется, что такие системы есть у Минобороны России (в части морских акваторий), у Росморречфлота (в части судоходных водоемов) и Росводресурсов (в части отдельных водных объектов), однако они не связаны между собой. "Проектом постановления предусматривается, что органы власти, наделенные в установленном порядке на введение или отмену ограничений на использование различных водных объектов, должны будут в машиночитаемом электронном виде направлять в указанные три органа власти информацию о принятых ими решениях по введению запретов, что позволит централизовать и систематизировать информацию по данному вопросу", - говорится в пояснении к документу.

Вместе с тем, проектом постановления предлагается уменьшить минимально допустимый размер рыбоводного участка со 100 га до 25 га. Предполагается, что данная мера, наряду с отказом от использования 100-гектарной "сетки" позволит значительно увеличить доступные площади акваторий для рыбоводства. Также предлагается установить разные буферные зоны между участками: для Северного рыбохозяйственного бассейна - 5 тыс. м, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна - 500 м.

Согласно пояснительной записке, Минвостокразвития считает необходимым исключить возможность подачи заявления на определение границ рыбоводного участка в бумажной форме "с учетом возможностей действующего интернет ресурса и в целях ускорения административных процессов предоставления в пользование акваторий морей в рыбоводных целях".