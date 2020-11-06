"Дальневосточный гектар" в Бурятии заинтересовал более 120 жителей регионов России

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. Программа "Дальневосточный гектар" заинтересовала более 120 россиян, заявки на бесплатное получение земельного участка в республике подали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Якутии, Иркутской области и Забайкальского края. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве имущественных и земельных отношений Бурятии.

"С 1 августа 2020 года земельный участок может получать любой житель Российской Федерации. На данный момент поступило 122 заявления из других регионов. "Дальневосточный гектар" решили получить 52 жителя Дальневосточного федерального округа, 70 заявлений граждан поступило из Иркутской области, Московской области, городов Москва, Санкт-Петербург и других западных регионов страны", - сообщили в министерстве, уточнив, что уже получили участки по программе один человек из Якутии и пятеро забайкальцев.

Всего поступило свыше 5,4 тыс. заявлений от граждан о предоставлении "дальневосточного гектара" в Бурятии. В основном участниками программы хотят стать жители республики. По данным на конец октября, заключено более 1,7 тыс. договоров безвозмездного пользования, общая площадь предоставленных земельных участков - около 2,2 тыс. га.

"На сегодня освоение начато на 40 земельных участках в Баунтовском, Заиграевском, Закаменском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах. По 11 земельным участкам получены разрешительные документы на строительство, - уточнили в Минимущества региона. - Более 320 получателей "гектара" определились с видом разрешенного использования, это, как правило, индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства. Также "гектары" люди оформляют для сенокосных угодий и реализации туристических и предпринимательских проектов".

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" для местных жителей, с 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить участок в этих субъектах РФ получили все жители ДФО, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.