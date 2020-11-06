В Ульяновской области планируют создать первый биопарк

УЛЬЯНОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ульяновские власти планируют разработать в 2021 году концепцию создания первого в регионе биопарка. Об этом сообщил ТАСС губернатор Сергей Морозов.

"В ближайшее время я предложу создание еще одного парка - биопарка, который несомненно будет не только украшать ульяновскую землю, но и даст нам возможность соприкоснуться с природой. Если люди поддержат нас, то в 2021 году мы могли бы подготовить концептуальную форму решения этого вопроса", - сказал собеседник агентства.

Губернатор уточнил, что после этого планируется выбрать территорию и приступить к реализации проекта. "Нам всем нравится наблюдать за животными, но не нравится, когда приходишь в зоопарк с детьми и видишь, в каких условиях находятся звери. Сейчас в мире существует совершенно новая форма общения людей с животными. Это не сафари-парк, это несколько другая форма", - пояснил он.

Морозов добавил, что такой объект будет востребован прежде всего для семейного отдыха. "Например, в нашем национальном парке "Сенгилеевские горы" есть огромная тропа сурков. Люди ходят и с огромным интересом наблюдают, как эти зверьки живут, как они выходят, как они кормятся. Вся семья увлечена, она отдыхает и видит зверька рядом с собой", - отметил губернатор.

Как уточнила ТАСС исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина, Минприроды региона присоединится к разработке концепции биопарка. "Необходимо определиться с площадкой, где можно будет реализовать данную идею, чтобы для животных и растений можно было создать условия, максимально приближенные к естественным. Так, мы будем рассматривать территории экопарка "Черное озеро" в Ульяновске, парков в городе Димитровграде и в Сенгилеевском районе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, биопарк представляет собой территорию, где для животных и растений созданы условия, максимально приближенные к естественным. Главное отличие от зоопарков - отсутствие клеток и вольеров. При этом все животные будут обеспечены питанием в условиях естественного обитания.