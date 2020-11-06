На Ставрополье завершили сев озимых

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья завершили осенний сев зерновых культур на площади 2 млн га, сообщила в пятницу пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"На территории Ставропольского края сев озимых культур завершен на площади 2 млн га", - говорится в сообщении.

Также закончена уборка сахарной свеклы (валовой сбор составил 856 тыс. тонн при урожайности в 332 ц/га), кукурузы на зерно (380 тыс. тонн с урожайностью в 34,4 ц/ га), завершается уборка картофеля (убрано 90% площади, валовой сбор - 123,1 тыс. тонн при урожайности в 251 ц/га).

Ранее сообщалось, что под урожай 2021 года в Ставропольском крае планируется посеять более 2,1 млн га зерновых. Это практически те же площади, что и в 2019 году.

Осенняя посевная кампания в 2019 году в Ставропольском крае проходила в условиях недостатка влаги. Дефицит осадков наблюдался зимой и весной. Специалисты отмечали, что 2020 год не имеет аналогов по сочетанию негативных природно-климатических факторов за 60-летнюю историю метеорологических наблюдений - посевы пострадали от засухи, заморозков и града. В результате урожай зерна без кукурузы составил 5,2 млн тонн. По данным краевого правительства, это меньше урожая 2019 года на 38%.