Более 5 тыс. школьников Кабардино-Балкарии присоединились к проекту "Билет в будущее"

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. школьников Кабардино-Балкарии (КБР) проходят раннюю профессиональную ориентацию по проекту "Билет в будущее", который реализуется по нацпроекту "Образование", говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения, науки и по делам молодежи республики.

"Уже больше 5 тыс. учащихся 6-11-х классов присоединилось к проекту "Билет в будущее" в КБР. Его реализует Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в рамках нацпроекта "Образование" с целью формирования навыков по осознанному выбору будущей профессии у школьников средней и старшей школы", - говорится в сообщении.

Практические занятия в регионе организованы на 10 площадках на базе образовательных учреждений, оснащенных необходимым оборудованием для создания искусственной профессиональной среды. На первом этапе участники из Кабардино-Балкарии прошли уже больше 6,5 тыс. профориентационных тестов, это помогает определить склонности к конкретным профессиям и оценить уровень первичных навыков. На платформе проекта доступно более 50 тестов, адаптированных в том числе для детей с ограниченными возможностями.

"На втором этапе школьники Кабардино-Балкарии прошли уже больше 250 профессиональных проб. На них подростки под руководством наставников выполняют задачи из практики настоящих специалистов, например проведение химического анализа, расчет бюджета проекта, ремонт двигателя внутреннего сгорания. Направление школьник выбирает сам, результаты тестирования его никак не ограничивают, участие в практических мероприятиях согласовывается с родителями", - отмечается в сообщении.

На третьем этапе все, кто прошел профпробы, получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана, то есть ответы на актуальные вопросы для учащихся средней и старшей школы: куда идти учиться и где потом работать.

"Билет в будущее" - проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, входит в федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2020 году свой "билет в будущее" получат школьники почти из 80 регионов России, присоединившихся к проекту. Кабардино-Балкария участвует в проекте впервые.