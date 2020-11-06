На Ставрополье 3,3 тыс. человек подали заявки на изучение цифровых технологий

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Заявки на получение дополнительного профессионального образования в области цифровых технологий по национальному проекту в Ставропольском крае подали свыше 3,3 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Более 3,3 тыс. заявок подали жители нашего края на получение дополнительного профессионального образования в области цифровых технологий. Бесплатное обучение по одному из 22 направлений цифровой экономики стало возможно благодаря федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ", - сказал Владимиров.

По его словам, цифровые технологии все увереннее входят в повседневную жизнь. "Например, работники АПК могут выбрать отраслевую программу цифровизации молочной фермы. Инженеров-строителей заинтересуют технологии информационного моделирования зданий BIM. Более половины утвержденных учебных программ предназначены для людей с начальным уровнем подготовки", - отметил глава региона.

Он сообщил, что попробовать силы можно в программировании и веб-дизайне, узнать больше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или работе с массивами данных, обучиться маркетингу. "Конечно, сейчас сегмент цифровой экономики не очень велик. Но он постоянно увеличивается. Значит, будут расти и потребности в квалифицированных специалистах", - добавил губернатор.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федпроект "Искусственный интеллект". На данный момент, общий объем финансирования нацпроекта — свыше 1,5 трлн руб.