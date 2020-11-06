Вторая четверть начнется в школах Кабардино-Балкарии в очном режиме с 9 ноября

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Занятия во второй четверти в школах Кабардино-Балкарии (КБР) начнутся в обычном очном формате с 9 ноября. Проблем с обеспечением учебного процесса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции нет, сообщила ТАСС в пятницу заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Екатерина Мисостова.

По решению региональных властей каникулы по окончании первой четверти 2020-2021 учебного года во всех школах региона начались одновременно - с 26 октября и продлились две недели вместо одной из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Каникулы заканчиваются, и все образовательные учреждения республики с понедельника, 9 ноября, приступают к работе в очном режиме. Мы проводили мониторинг здоровья, количество учителей, которые находятся на самоизоляции или на больничном из-за коронавируса, сокращается, их единицы, многие учителя будут приступать к своим обязанностям, выходить на работу", - сказала Мисостова, отметив, что ни в одной из школ региона нет проблем с организацией учебного процесса.

Она пояснила также, что в школы республики поступили рециркуляторы, которые будут обеспечивать обеззараживание воздуха в учебных помещениях, а учебный процесс, как и прежде, будет организован с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в КБР, по состоянию на 6 ноября в регионе проведено 249 184 исследования путем тестирования (за сутки плюс 1 283), выявлено 10 606 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 84). Из числа заболевших выздоровели 7 709 (за сутки плюс 59) человек, умерли 158 пациентов (за сутки - 2 человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 505 пациентов, из них в реанимации - 85.