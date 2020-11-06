На стене в аэропорту Ингушетии нарисуют один день из жизни туристов в горах

МАГАС, 6 ноября. /ТАСС/. Художница из Ростова-на-Дону нарисует на стене зала прилета в аэропорту Магас (Ингушетия) один день из жизни туристов в горном районе республики. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по туризму региона Беслан Мизиев.

"В данный момент художница из Ростова-на-Дону по инициативе комитета по туризму региона, поддержанной руководством аэропорта Магас, в зале прилета на стене в 16 кв. метров начала роспись, которая представляет собой один день, от заката до рассвета, из жизни туристов в живописном горном Джейрахском районе. Это целиком и полностью отображение Ингушетии туристической", - сказал Мизиев.

По его словам, гости, прилетающие в регион, смогут уже в зале прилета узнать, что из себя представляет Ингушетия, в частности, наиболее популярные места. Завершить работу по росписи планируется через две недели.

"Это отражение национальной культуры на фоне живописной природы. Слева направо будут изображены двое туристов, встречающие рассвет на Столовой горе у языческого святилища-храма Мят-Сели, днем турист фотографирует башенный комплекс "Таргим" за высокогорной рекой Асса, а уже вечером на фоне башенного комплекса туристы наблюдают за парой в национальных костюмах, которая танцует лезгинку. Гости региона, ожидающие свой багаж, смогут узнать, как провести время в горной Ингушетии и использовать стену, как отдельную фотозону", - добавил собеседник ТАСС.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно- карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу РФ.