Во всех сельских школах КЧР откроются центры образования "Точка роста" к 2023 году

ЧЕРКЕССК, 6 ноября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во всех сельских школах Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Образование" в ближайшие три года. Об этом в пятницу сообщила министр образования и науки Инна Кравченко в ходе прямого эфира в Instagram.

"Точки роста" в сельской местности в течение трех лет появятся в каждой образовательной организации", - сказала Кравченко.

По данным министерства, в 2019 году на базе 19 общеобразовательных организаций одновременно были открыты центры образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". На территории республики в 2020 году появились еще 42 таких центра. В ближайшие три года планируется открыть еще 79 "Точек роста".

"Точки роста" создаются в рамках нацпроекта "Образование", ожидается что центры помогут сформировать у школьников в КЧР навыки в области информатики, технологии, ОБЖ. В рамках проекта также планируется обновлять материально-техническую базу сельских школ, повышать квалификацию педагогов, внедрять новые проектные подходы в образовании.

Ранее в пресс-службе главы и правительства КЧР сообщили, что более 200 будущих сотрудников центров образования "Точка роста" в Карачаево-Черкесии пройдут дистанционное обучение.