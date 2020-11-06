В Дагестане планируют снизить ставку по земельному налогу для МСП

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Ставка по земельному налогу для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) в Дагестане, пострадавших от ограничений в период пандемии коронавируса, может быть снижена до 1%, в пятницу сообщил глава правительства республики Артем Здунов в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Поручил Минэку (министерству экономики и территориального развития - прим. ТАСС) республики внести соответствующий проект нормативного акта о снижении налоговой ставки земельного налога до 1% с учетом обсуждения по дифференциации", - написал Здунов.

Он пояснил, что с предложение по снижению налоговой ставки поступило от депутатов республиканского парламента на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики республики в условиях пандемии.

"Парламентарии высказали мнение, что сумма налоговых отчислений, которая в целом для региона может быть незначительной, станет в нынешних условиях существенной поддержкой для самих предпринимателей", - отметил глава правительства Дагестана.

В мае правительство Дагестана приняло пакет законов, направленных на поддержку субъектов МСП в условиях пандемии, в частности, вдвое были снижены ставки для упрощенной системы налогообложения и по сельскохозяйственному налогу, налог для организаций в сфере социального предпринимательства и информационных технологий был снижен до 1%, налог на имущество организаций - с 1,5 до 1%. Кроме того, от уплаты транспортного налога были освобождены семьи, в которых воспитываются четверо и более детей.