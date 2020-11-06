Петербург примет участие в создании проектов по развитию туризма в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург может принять активное участие в создании и реализации проектов, которые будут обеспечивать развитие туризма в Арктике. Об этом в пятницу сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

"Санкт-Петербург может принять самое активное участие в создании и реализации новых проектов, способных обеспечить развитие туристической отрасли в Арктике. Наш город готов стать отправной точкой в арктические регионы, а также предложить собственные маршруты с посещением расположенных у нас объектов. Так, комитет по делам Арктики разработал "Арктический путеводитель по Санкт-Петербургу", куда вошли более 60 объектов, расположенных на территории города и связанных с освоением и развитием Арктики", - приводятся в сообщении слова Батанова.

Он добавил, что у города есть перспективные проекты, поэтому комитету Санкт-Петербурга по делам Арктики необходимо продолжить взаимодействие с участниками проектного комитета по разработке возможных маршрутов из Санкт-Петербурга в регионы Арктической зоны РФ. Для этого в городе действует специальный проектный комитет, в состав которого вошли представители Русского географического общества, Ростуризма, Минвостокразвития и ряда других организаций и ведомств.

Как ранее сообщали в пресс-службе администрации города, Петербург активно участвует в проектах по развитию Арктики. Так, на городских верфях ведется строительство аварийно-спасательных и вспомогательных судов. На Балтийском заводе заложены атомные ледоколы нового поколения по проекту 22220. В образовательных организациях Петербурга проходит обучение судовых команд ледокольного флота страны. В рамках развития науки и технологий городской комитет по делам Арктики и власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве и начали совместную исследовательскую деятельность на базе научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития". Кроме того, ряд предложении от Санкт-Петербурга вошли в стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным.