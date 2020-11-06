В Северной Осетии высадили почти 300 тыс. деревьев

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Около 300 тыс. деревьев посадили в Северной Осетии в рамках акции "Сохраним лес". Об этом журналистам в пятницу сообщила начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Минприроды республики Инга Тигиева.

"Пройдя через всю Россию, акция "Сохраним лес" добралась и до Северной Осетии - около 300 тыс. деревьев высажено. На наш призыв откликнулись сотни людей. В акции принимали участие сотрудники лесничеств, арендаторы лесных участков, волонтеры, школьники, работники местного самоуправления и служащие органов государственной власти. Мы чувствуем свою ответственность за сохранение лесного фонда. Минприроды республики поддерживало и будет поддерживать экологические инициативы, направленные на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, осуществлять проекты с участием волонтеров", - сказала Тигиева.

Посадка леса в рамках акции проведена на землях лесного фонда и землях муниципальных образований. Высажены сеянцы и саженцы различных древесно-кустарниковых пород на площади более 75 га.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проведена в рамках национального проекта "Экология". Всего к ней присоединились 82 субъекта Российской Федерации. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ".