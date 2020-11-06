В КЧР до 2023 года более 100 школ оснастят новым цифровым оборудованием

ЧЕРКЕССК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкессии намерены к 2023 году поставить цифровое оборудование - ноутбуки, интерактивные комплексы и многофункциональные устройства - в 102 образовательных учреждения республики, а также подключить их к высокоскоростному интернету. Об этом в пятницу сообщила министр образования и науки Инна Кравченко во время прямого эфира в Instagram.

"В этом году 77 школ получили великолепный интерактивный комплекс. За предстоящие три года еще 102 школы будут обновлены и наполнены современным цифровым оборудованием, таким образом до 2023 года нацпроект "Образование" войдет в каждую образовательную организацию нашей республики, и появятся такие интерактивные комплексы, ноутбуки для учителей, ноутбуки для учеников", - сказала Кравченко.

Как отметили в министерстве, школы оснастят многофункциональными устройствами, ноутбуками для учителей, для управленческого персонала и для учеников. Перечень оборудования утвержден методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ, его использование позволит упростить реализацию образовательных программ. Образовательные учреждения также подключат к высокоскоростному интернету.

Ранее в региональном Минобрнауки сообщили, что до сентября 2020 года новым цифровым оборудованием были оснащены 77 школ, в прошлом году образовательных учреждений, которые получили цифровое оборудование по нацпроекту, было семь.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.