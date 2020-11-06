В Перми пройдет научно-просветительский форум в память о Сергее Капице

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Научно-просветительский форум "Ни дня без науки", посвященный памяти советского и российского физика Сергея Капицы, пройдет в Перми в пятый раз. Ведущие ученые России в различных областях прочтут в режиме онлайн лекции на тему угроз и вызовов цивилизации, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

"С 8 по 13 ноября в Перми в пятый раз пройдет форум "Ни дня без науки". Целью форума является популяризация научной деятельности и научных знаний среди подрастающего поколения и учащейся молодежи, их приобщение к широкому информационному обмену в среде российской научной общественности, а также содействие развитию и наиболее полному и рациональному использованию научного, инновационного и образовательного потенциала России", - сказано в сообщении.

Инициаторами проведения форума выступают Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ведущие вузы Перми, Международное партнерство распространения научных знаний при содействии телекомпании "Очевидное-невероятное" и журнала "В мире науки".

С публичными лекциями и мастер-классами по вопросам новейших достижений в различных областях научного знания выступят, в частности, философ, член-корреспондент РАН Владислав Лекторский, астроном и профессор РАН Дмитрий Вибе, доктор физико-математических наук Алексей Слюняев.